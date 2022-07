Fondazione Nadia Toffa: fine raccolta fondi neurochirurgia oncologica

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Il Progetto Dona è un grande gesto di generosità che Fondazione Nadia Toffa, assieme al Rotary Club Brescia Sud Ovest Maclodio, ha portato avanti in favore di tutta la comunità nel ricordo di una grande donna, Nadia Toffa.

L’obiettivo del progetto, finalizzato alla raccolta delle 183mila euro necessarie per l’acquisto di un sistema innovativo composto da ecografo e neuronavigatore per il reparto di neurochirurgia oncologica dell’ASST Spedali Civili di Brescia, è stato ampiamente raggiunto proprio in questi giorni, confermando la grande generosità dei bresciani, sicuramente stimolata anche dall’esempio di Nadia.