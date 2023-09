‘Fleming/Luciano – Ian e Lucky a Napoli’ a Ricomincio dai Libri

Il nuovo libro di Michelangelo Iossa sarà presentato il 24 settembre al Grande Archivio di Napoli

Jack Edizioni parteciperà con un suo stand all’edizione 2023 di Ricomincio dai Libri, dal 22 al 24 settembre 2023 presso il Grande Archivio di Napoli.

Domenica 24 settembre alle ore 19:30, in un evento che si terrà presso lo Spazio Palomar e sarà moderato da Paquito Catanzaro, verrà presentato ‘Fleming/Luciano. Ian e Lucky a Napoli’, il nuovo libro del giornalista Michelangelo Iossa che racconta dell’intervista del grande scrittore e giornalista inglese, autore dei libri della saga di James Bond 007, al gangster italo-americano fondatore di Cosa Nostra e delle strade parallele che li hanno portati a incontrarsi sul lungomare più bello del mondo.

Nell’occasione, l’associazione Cura il Mondo ETS, di cui la Jack Edizioni è una emanazione, presenterà la sua nuova campagna Per fare un fiore ci vuole un libro: chiunque acquisterà un libro della Jack Edizioni riceverà in regalo un sacchetto di semi da fiori con le istruzioni per piantarli e farli fiorire in appartamento, in giardino, in terrazzo o su un balcone, così da portare un angolo di primavera in ogni casa.

L’iniziativa, frutto di un’idea del giornalista napoletano Luca Maurelli, si inserisce nell’ambito delle attività della Cura il mondo ETS, l’associazione culturale nata nel 2022 su iniziativa dei fratelli napoletani Andrea, avvocato, e Dario, architetto, Raguzzino, che si occupa della salvaguardia del pianeta mediante la promozione di comportamenti virtuosi e sostenibili tesi a migliorare le condizioni di vita della presente e soprattutto delle future generazioni.

La Jack Edizioni svolge due compiti: quello da fungere da strumento di autofinanziamento per l’associazione, connotandosi quindi come casa editrice no profit, e quello di ‘avere cura del mondo’ attraverso la diffusione di contenuti culturali, letterari e poetici.

I libri della Jack Edizioni sono tutti disponibili sia in formato cartaceo che in formato ebook su tutti i principali store online. Sono distribuiti a livello mondiale da Amazon e quindi le versioni cartacee possono essere acquistate in qualsiasi libreria che si serva anche di Amazon come distributore.

In linea con la sua filosofia, la Jack sceglie un sistema di stampa on-demand: i libri vengono stampati solo quando acquistati, e ciascun libro stampato viene poi venduto.

In questo modo, si evitano le stampe inutili, le rese, le giacenze e il macero, con conseguente abbattimento dei costi sia in termini puramente economici che, cosa ben più importante, in termini ecologici e di risparmio energetico.