Federconsumatori Campania, Berritto riconfermato Presidente

Per il sindacalista secondo mandato alla guida dell’Associazione

Giovanni Berritto è stato rieletto Presidente della Federconsumatori Campania.

La riconferma al culmine del IV Congresso dell’associazione regionale dei consumatori ‘Facciamo la differenza. Nuovi diritti, nuove tutele, nuova rappresentanza’ svoltosi nel Salone delle FILCAMS CGIL nelle scorse ore e conclusa dall’intervento del Vicepresidente nazionale Roberto Giordano.

Siamo usciti un anno fa dal commissariamento, abbiamo assorbito Napoli nella struttura Campania, abbiamo avviato una concreta iniziativa di risanamento economico per il debito e possiamo affermare con una punta di orgoglio di essere sulla buona strada di un pareggio nel giro di qualche anno.

Sottolinea nella sua relazione il rieletto Presidente, che, ringraziando la squadra che ha accompagnato questa sua esperienza alla guida della Federconsumatori Campania, aggiunge:

Chi sta nel cambiamento, e noi ci siamo stati, non si deve sentire sconfitto, anzi deve valorizzare ed accrescere le proprie conoscenze e le proprie responsabilità per meglio rappresentare la nostra Associazione. È il mondo che è cambiato e lo impone, e per essere al passo con il cambiamento dobbiamo noi stessi cambiare.

Scelto a fine 2021 per prendere le redini dell’associazione e traghettarla verso un’auspicata rinascita dopo la crisi, Giovanni Berritto è sindacalista di lungo corso: dal 1975 al 1989 come rappresentante nell’azienda Alcatel Cavi, poi dopo con ruoli da segretario in FILCEA, poi divenuta FILCEM e infine Filctem Salerno, dove è stato Segretario generale fino al 2018. Da oggi è al suo secondo mandato alla guida della Federconsumatori Campania.