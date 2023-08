Farsi leggere da un libro dimenticato

Era una pigra mattina d’estate quando mi ritrovai, come al solito, assiso sul water del mio bagno, tempio dei miei momenti di meditazione quotidiana.

Con la coda dell’occhio notai sul termosifone un libro ingiallito trasportato chissà quando dalla mia libreria in quel luogo di lettura e di riflessione: un’opera di Ouspenksy, il maggiore interprete di Gurdjieff, ‘L’evoluzione interiore dell’uomo’, che un amico mi aveva regalato anni prima.

Mosso da curiosità mista a noia, lo aprii a caso e lessi le prime righe che casualmente si pararono davanti ai miei occhi assonnati. Rimasi di stucco!

Quelle parole abissali parlavano di come noi uomini tendiamo ad identificarci totalmente con i nostri pensieri ed emozioni, perdendo di vista la nostra essenza, proprio come un topolino ipnotizzato da un serpente.

Questa continua caduta nel sonno presenta taluni aspetti ben determinati che la psicologia ordinaria ignora o quanto meno che non è in grado di classificare, né di definire. Questi aspetti richiedono uno studio particolare. Ve ne sono due: il primo è chiamato identificazione.

(…) L’uomo «si identifica» con tutto: con ciò che dice, con ciò che sa, con ciò che crede, che non crede, che desidera, che non desidera, che lo attira o lo respinge. Tutto l’assorbe ed egli rimane incapace di separarsi dall’idea, dal sentimento o dall’oggetto che l’assorbe.

(…) È difficile trovare una cosa, per piccola che sia, con la quale l’uomo non possa identificarsi. Al tempo stesso, in stato di identificazione, l’uomo possiede meno che mai un controllo sulle sue reazioni meccaniche.

Manifestazioni quali la menzogna, l’immaginazione, l’espressione delle emozioni negative e il chiacchierare continuo esigono l’identificazione. Non possono esistere senza identificazione.