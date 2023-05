Fabrizio Rigoldi confermato Segretario provinciale UGL Chimici Milano

Riceviamo e pubblichiamo.

Fabrizio Rigoldi è stato confermato, all’unanimità, Segretario Provinciale dell’UGL Chimici Milano. A sancirlo è stato il V Congresso tenutosi alla presenza del Vice Segretario Generale UGL Luigi Ulgiati.

Queste le parole di Rigoldi:

Siamo cresciuti in maniera esponenziale a Milano così come in tutta la Lombardia, non solo come numero di iscritti ma anche come rappresentanza all’interno delle aziende del settore.

Grazie al lavoro di tutti i nostri delegati ed attivisti, che si è concretizzato con l’elezione di numerose RSU dell’UGL Chimici anche nell’ambito della certificazione della rappresentanza sindacale ai fini della continuità per la firma dei CCNL appartenenti alla nostra federazione, in continuità con quanto fatto sino ad oggi riuscendo ad essere presenti su tutti i tavoli di trattativa e firmare i contratti di categoria.

Non solo, ciò ci permetterà di continuare ad avere rappresentanza sociale anche negli organismi istituzionali quali CNEL e CESE e dare il nostro contributo.

La conferma a Segretario dei Chimici di Milano mi riempie di orgoglio ma anche di responsabilità per il presente e il futuro della confederazione. Per questo ho nominato tre vice giovani, perché a mio avviso, il compito di un dirigente è quello di saper creare anche favorire il ricambio generazionale per dare continuità al progetto e non lasciare alle sue spalle il vuoto.

Puntare sui giovani significa preparare un futuro importante per il Paese ed il nostro sindacato. Le sfide che ci aspettano sono tante: a Milano e in Lombardia insiste il grosso delle imprese che sono e devono continuare ad essere il traino dell’economia nazionale.

Dobbiamo raccogliere e vincere le sfide sulla transizione energetica, la sostenibilità ecologica e lo sviluppo dell’economia circolare, dobbiamo saper spendere al meglio i fondi del PNRR per garantire lavoro e futuro, contrastare le diseguaglianze sociali ed anche la precarietà giovanile.

Come UGL mettiamo a disposizione la nostra esperienza e la nostra passione per contribuire affinché tutti questi obiettivi vengano centrati.