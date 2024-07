‘The Busking Contest’: annunciati i nomi dei 12 qualificati

Prima tappa live il 26 luglio a Chiavari (GE)

Record di iscrizioni per ‘The Busking Contest’, l’unico contest in Italia dedicato ai musicisti di strada.

La manifestazione giunge alla sua terza edizione, registrando ben 182 candidature provenienti da tutta Italia, da Treviso a Siracusa.

Ecco i nomi dei 12 artisti selezionati che accederanno alla prima tappa eliminatoria nella città di Chiavari (GE), una delle grandi novità di quest’anno, che precederà le due serate semifinali e la finalissima di Lavagna (GE):

G3M – Prato;

Mora – Siracusa;

Lumen – Milano;

Glicine – Esino Lario (LC);

Cartapesta – Monza;

Medicamenta – Torino;

Tommasopercaso – Malo (VI);

D!ps – Torino;

Boidibros – Preganziol (TV);

Vano – Milano;

Overthought – Pavullo nel Frignano (MO);

Luca De Gregorio – Milano.

La nuova tappa di Chiavari vedrà gli artisti esibirsi nella classica modalità da strada: i dodici qualificati si alterneranno in sei postazioni numerate collocate in città, che verranno visitate da una ‘Giuria tecnica’ itinerante composta dalla direzione artistica del contest, musicisti e busker, più una ‘Giuria popolare’.

Il pubblico potrà infatti esprimere la propria preferenza attraverso un QR Codepresente sulle torrette collocate nelle postazioni dei busker.

Grazie alla partnership con il Festival ‘Zueni’ di Chiavari, e alla presenza di un suo delegato, uno dei 12 artisti qualificati sarà selezionato per l’assegnazione del premio ‘Busker Zueno’.

Gli otto artisti più votati dalle giurie accederanno alle semifinali di sabato 27 e domenica 28 luglio a Lavagna. Quattro di loro approderanno alla finalissima di domenica 4 agosto, sempre a Lavagna, e si contenderanno il titolo di vincitore di ‘The Busking Contest – 3a edizione’.

‘The Busking Contest’ è stato recentemente premiato come 1° progetto classificato a ‘Lab Liguria! Trasformare Idee in Progetti’. Il concorso è stato promosso dall’Assessorato regionale alle Politiche Giovanili in partenariato con Aliseo nell’ambito di ‘PG23 – Progetto Giovani 2023’, lo strumento con cui Regione Liguria punta a realizzare sul territorio progettualità ed iniziative finalizzate a sostenere i giovani, quali risorsa per la comunità nella realizzazione delle loro idee e iniziative.

Cance, Direttrice Artistica, dichiara:

Siamo entusiasti del numero di iscrizioni raggiunto in così poco tempo e per un contest che in queste prime edizioni si sta strutturando. La strada non è necessariamente un punto di partenza per gli artisti: non è importante chi sei o da dove vieni, ma quello che cerchi e sei capace di comunicare in quei pochi attimi in cui una persona si ferma ad ascoltarti. È proprio qui che risiede la bellezza dell’arte di strada. I busker sono istantanee di vita, non hanno un passato e nemmeno un futuro per chi li osserva, ma sono magici perché nel presente possono essere qualsiasi cosa desiderino essere.

Premi

1° classificato:

Premio ‘Cappello’: Premio di 1.000€

Confermati i premi assegnati dai partner:

Premio ‘Ferrara Buskers Festival’: Esibizione al Ferrara Buskers Festival 2024, che si terrà a Ferrara dal 21 al 25 agosto.

Premi partner:

Premio CIV Lavagna: Assegnato dal presidente del CIV Lavagna a uno dei 4 finalisti. Il premio consiste in un concerto retribuito alla 13a edizione di ‘Musica e Gusto’, evento di street music and food che porta ogni anno migliaia di persone nella città di Lavagna.

Premio ‘Busker Zueno’: Assegnato da un giovane musicista del Zueni Festival a uno dei 12 artisti qualificati. Il premio consiste in un concerto retribuito alla 2a edizione del ‘Zueni Festival’, che si terrà a Settembre 2024 a Chiavari.

Ulteriori info e regolamento sul sito.

‘The Busking Contest’

Con il contributo di: Regione Liguria – Assessorato Politiche Giovanili

Chiavari – Qualificazioni

Finanziato da: Comune di Chiavari

Con la collaborazione di: CIV Chiavari

Lavagna – Semifinali e Finale

Con la collaborazione di: Comune di Lavagna, CIV Lavagna

Ideato e Diretto da: Cance

Organizzato da: Associazione Mesopotamia ETS

Main Partner: Ferrara Buskers Festival

Festival Partner: Zueni Festival

Media Partner: Il Secolo XIX, Radio Aldebaran, The Busker Way

Partner Tecnici: Music Pro Eventi, Fotografica-mente Lavagna