SVoVET: progetto europeo che valorizza ruolo dell’estetista oncologico

Nuovo finanziamento triennale per il Progetto Europeo Erasmus+ SVoVET

Riceviamo e pubblichiamo.

Il diritto e il piacere di sentirsi a proprio agio con l’immagine che vediamo riflessa nello specchio.

È questo il particolare aspetto della lotta contro gli effetti della malattia oncologica sul quale intende fare la differenza il Progetto europeo Erasmus+ SVoVET, che ha appena ricevuto un finanziamento triennale da parte dell’Ue e che prenderà il via a novembre 2024.

Fra gli enti e le istituzioni che lavoreranno a braccetto per implementare il valore sociale della formazione di estetiste ed estetisti, da qui l’acronimo SVoVET, ossia Social Value of Vocational Esthetician’s Training. figurerà anche Fondazione ANT, partner di altre realtà europee provenienti da Finlandia, Francia, Grecia, Polonia, Romania e Spagna.

Le stesse che l’avevano affiancata, tra il novembre 2019 e l’ottobre 2021, nel percorso di SVoVE, progetto apripista sul tema con il quale SvoVET si pone in ideale e materiale continuità.

Coordinatori del progetto, quindi, saranno i finlandesi di Suomen Diakoniaopisto SDO OY, affiancati da Fondazione ANT e, in ordine sparso, da Diethnes Panepistimio Ellados, Grecia, Cnaib – Spa, Francia, Centrul National Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii ‘Dr. Nicolae Robanescu’, Romania, TEB Edukacja sp. z o.o., Polonia, Inercia Digital SL, Spagna, ed Ecipa Umbria Scar, Italia.

Forte dei risultati delle molte iniziative già sostenute per promuovere l’estetica sociale in ambito oncologico e della certezza di poter fornire un contributo concreto allo studio futuro della materia, ANT intende dunque perseguire, attraverso la partecipazione al programma SVoVET, almeno tre obiettivi:

• implementare il percorso di specializzazione in socio-estetica, cura dell’aspetto fisico della persona malata in funzione del mantenimento o del recupero delle sue potenzialità relazionali, frutto dei lavori di SVoVE, in modo da integrarlo con i sistemi formativi di tutti gli Stati membri dell’Unione;

• redigere una valutazione, con relativa ricerca evidence-based, sul gruppo delle estetiste, sono tutte donne quelle in procinto di prendervi parte, partecipanti alla sperimentazione, delle competenze socio-estetiche attorno alle quali ruoterà il percorso formativo in oggetto;

• mettere a punto materiali didattici, metodologie formative e strumenti di valutazione sotto forma di risorse aperte e accessibili a chi prenderà parte ai corsi.

A indicare le potenzialità del Progetto fresco di finanziamenti comunitari è Silvia Varani, coordinatrice nazionale della U.O. ‘Formazione e Aggiornamento scientifico’ di Fondazione ANT, che commenta: