Rapporto ‘Migliori Città del lavoro in Italia’: intervento di Manfredi

Il Sindaco di Napoli: Ridurre il divario tra il Sud e il resto del Paese

Punti di forza da valorizzare ed elementi su cui lavorare per garantire una città più a misura dei lavoratori sono stati al centro della tavola rotonda in cui si è discusso dei dati contenuti nel rapporto ‘Migliori città del lavoro in Italia’.

Lo studio curato per il secondo anno dalla Fondazione AIDP – Lavoro e Sostenibilità, in collaborazione con ISFORT, è stato presentato questo pomeriggio in Sala Giunta a Palazzo San Giacomo, nel corso di un incontro con il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Al momento di confronto e di approfondimento hanno preso parte, tra gli altri, l’Assessore alle Politiche giovanili e al Lavoro Chiara Marciani e l’Assessore al Bilancio Pierpaolo Baretta.

Il rapporto ‘Migliori città del lavoro in Italia’ è stato presentato da Marco Romani e Carlo Carminucci, rispettivamente amministratore delegato e direttore ISFORT.

Il focus che riguarda Napoli evidenzia alcuni aspetti positivi come i trasporti: il capoluogo campano è quarto in Italia per chilometri serviti dai mezzi di trasporto urbani – metropolitana, tram e filobus – e per numero di licenze taxi attive in rapporto alla popolazione – 25,93 ogni diecimila abitanti.

Per quanto riguarda la cultura, Napoli è nona per numero di librerie, cinema e teatri, 142,6 ogni centomila abitanti.

A trarre le fila delle analisi e delle riflessioni svolte nel corso dell’incontro è stata Isabella Covili Faggioli, Presidente della Fondazione AIDP Lavoro e Sostenibilità.

