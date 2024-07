Università, in bus a tariffa ridotta. Presentazione accordo per Siena

Conferenza stampa il 3 luglio all’Azienda per il diritto allo studio universitario

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

È pronta la nuova convenzione che permetterà alle studentesse e agli studenti universitari dell’Università di Siena e dell’Università per Stranieri di Siena di acquistare abbonamenti a tariffa agevolata per fruire della rete degli autobus urbani ad un prezzo ridotto sul territorio senese.

Le agevolazioni sono il risultato dell’accordo tra Regione Toscana, Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana, Università di Siena, Università per stranieri di Siena, Comune di Siena e Autolinee Toscane spa, gestore unico del servizio di trasporto pubblico locale.

Per presentare la convenzione mercoledì 3 luglio, alle 12:00, è convocata una conferenza stampa presso la sala del Consiglio della sede di Siena dell’Azienda per il diritto allo studio universitario, in via Mascagni 53.