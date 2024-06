Approvato Rendiconto 2023 del Consiglio regionale Lombardia

Avanzo di amministrazione, pari a 733mila euro, destinato alle misure per la ‘Non Autosufficienza’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

È stato approvato all’unanimità dall’Aula, 63 voti a favore, 2 sole astensioni, il Rendiconto del Consiglio regionale, documento riguardante le entrate e le uscite relative all’esercizio finanziario 2023 dell’istituzione assembleare che ha sede a Palazzo Pirelli.

Il provvedimento era già stato approvato all’unanimità dall’Ufficio di Presidenza e dalla Commissione Bilancio e vistato con parere favorevole dal Collegio dei Revisori dei conti.

Con voto unanime il Consiglio regionale ha destinato l’avanzo di amministrazione pari a 733.013,16 euro per integrare le risorse regionali destinate alle misure per la ‘Non Autosufficienza’: l’impegno è contenuto in un ordine del giorno sottoscritto da tutti i capigruppo di maggioranza e di cui è primo firmatario il Vice Presidente del Consiglio e relatore del provvedimento Giacomo Cosentino, che sottolinea: