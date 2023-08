Ecoitinerari torna a Conca della Campania (CE)

Il 26 agosto escursione alle Cascate di Lieti e visita al Museo della Civiltà contadina

Riceviamo e pubblichiamo.

Cultura AgroSociale torna a Conca della Campania, in provincia di Caserta. Dopo il successo riscosso dall’hiking alla Cascata di Conca dello scorso 5 agosto, evento – pilota dell’Ecoitinerario del Vulcano di Roccamonfina, il 26 agosto gli appassionati delle esplorazioni nella natura potranno conoscere o riscoprire le Cascate di Lieti e il Museo della Civiltà contadina attraverso un ecoitinerario inedito e ancora più avvincente.

I dettagli dell’escursione

Il raduno è previsto, alle 8:30, nell’azienda agrituristica Terra Tefra di Salvatore Ciardiello, in via Patierno Calce, 7, a Conca della Campania; poi, un servizio navetta condurrà i partecipanti nella frazione di Cave per il brief tecnico con lo staff di Cultura AgroSociale e la partenza verso le Cascate di Lieti; la passeggiata proseguirà nel borgo Catailli, con la visita al Museo della Civiltà contadina, e si concluderà nella piazza del Comune.

Intorno alle 12:30, la navetta riporterà gli escursionisti a Terra Tefra, dove ad attenderli ci sarà un gustoso ristoro a base di prodotti tipici e di vini locali, offerto dall’organizzazione.

L’approccio alla passeggiata è di tipo hiking, un’attività sportiva dolce, praticabile anche dai bambini; il tempo medio di percorrenza sarà di circa 2 ore e mezza, più le soste, per coprire un percorso di 6 chilometri.

La partecipazione è gratuita per tutti, bisogna, però, prenotarsi al link: https://www.ecoitinerari.it/index.php/itinerari.

Info: 33-57546331 / posta.ecoitinerari@gmail.com.

Tra salti d’acqua e memorie antiche

Le Cascate di Lieti si sviluppano lungo il corso del Rivo di Conca, lo stesso torrente che più a monte dà origine alla cascata di Conca. Questo sito, data la presenza della fontana, dei lavatoi e di un mulino ad acqua, è stato, almeno fino agli inizi del XX secolo, di importanza cruciale per la comunità locale.

Scendendo a valle, si potrà ammirare la vegetazione rigogliosa e, attraversando il ruscello sulle passerelle in legno, si giungerà alla Cascata dei Ricordi.

Questo secondo salto è caratterizzato da un incavo naturale che si apre nella roccia vulcanica. Il Museo della Civiltà contadina raccoglie 700 reperti, conservati ed esposti nella casa di famiglia di Carmine Calce, padre e custode del museo.

L’allestimento è stato effettuato nei pressi del grande porticato, in quella che un tempo era una stalla, e nei locali adiacenti alla zona forno, dove ancora oggi si respira il profumo della fatica e l’essenza dell’amore delle donne che si affannavano ad ammassare il pane e a preparare i dolci per la famiglia.

L’Ecoitinerario del Vulcano di Roccamonfina

L’Ecoitinerario del Vulcano di Roccamonfina è stato immaginato per esaltare le risorse e i servizi presenti nei borghi che circondano il vulcano – Comune di Galluccio, San Pietro Infine, Rocca d’Evandro, Conca della Campania, Roccamonfina, Tora e Piccilli, Presenzano e Marzano Appio – e, più in generale, l’Alto Casertano.

Incentrato sulla promozione dell’agricoltura sociale e dell’ambiente, l’ecoitinerario intende valorizzare la conoscenza del territorio, la salvaguardia della biodiversità, l’educazione alimentare, il rilancio del turismo e della cultura della legalità e dell’inclusione, la formazione per i bambini.

Il progetto Cultura AgroSociale

Gli ecoitinerari sono parte di Cultura AgroSociale, un progetto che intende recuperare la funzione sociale che l’agricoltura aveva nelle società rurali, fondata su solidarietà, integrazione, resilienza, coesione e valorizzazione della dimensione relazionale.

È ideato dai produttori uniti di Fattorie montane, società consortile presieduta da Giovanni Esposito, e sostenuto, con fondi europei POR FESR 2014-2020, dalla Regione Campania e dall’Assessorato alla Scuola, alle Politiche sociali e alle Politiche giovanili, retto da Lucia Fortini.