Dimensionamento scolastico, Schiboni incontra Provincia di Viterbo

Iniziati oggi gli incontri tra la Regione Lazio e i Consigli provinciali.

Obiettivo, per aprire il dialogo sulla bozza delle linee guida per la programmazione della rete scolastica regionale 2025/2026.

L’iniziativa fortemente voluta dall’Assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito della Regione Lazio, Giuseppe Schiboni, è partita dalla Provincia di Viterbo, cui seguiranno le altre Province del Lazio.

Erano presenti all’incontro il Presidente, Alessandro Romoli, i Sindaci del territorio, il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Daniele Sabatini, il Consigliere regionale, Giulio Zelli, le parti sociali e tutti gli organi scolastici interessati.

Abbiamo impostato la definizione di questo documento sul dialogo e sul confronto, rispettando le peculiarità di tutti e i territori e le esigenze delle singole comunità.

Infatti, in questo modo, ribaltando la logica seguita sinora abbiamo scelto di riportare la discussione sui territori, all’insegna della responsabilità e della collaborazione istituzionale.

Come Regione Lazio intendiamo tenere in considerazione le dinamiche sociali, il sistema dei collegamenti e dei trasporti.

Tenendo conto anche della dotazione strutturale degli edifici, anche in relazione agli interventi di edilizia scolastica previsti e in fase di realizzazione, e le reali opportunità di inserimento dei giovani in un contesto lavorativo.