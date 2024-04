Napoli, sanzionati esercizi pubblici e sequestrata merce contraffatta

Interventi della Polizia Locale al CdN e in piazza Garibaldi

Personale dell’Unità operativa San Lorenzo della Polizia Locale di Napoli ha effettuato controlli di natura amministrativa all’interno del Centro direzionale di Napoli.

I titolari di 6 esercizi pubblici sono stati sanzionati perché le loro attività non sono risultate in regola per quanto riguarda l’occupazione di suolo pubblico.

In uno degli esercizi è stato appurato anche il mancato rispetto della normativa sulla vendita di sostanze alcooliche e, di conseguenza, è scattata un’ulteriore sanzione amministrativa.

Sempre personale dell’Unità operativa San Lorenzo, nel corso di un’altra operazione, ha effettuato in piazza Garibaldi un sequestro di capi di abbigliamento ed accessori recanti marchi contraffatti di note griffe dell’alta moda.