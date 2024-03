‘Dealey Plaza’ e ‘Beatle-Magìa’ a 50&Più

Il 6 marzo a Napoli un doppio incontro d’autore nel segno di Kennedy e dei Fab Four

Un doppio incontro d’autore per raccontare i favolosi anni Sessanta, tra John Fitzgerald Kennedy e i Beatles. Mercoledì 6 marzo, alle ore 16:30, gli spazi della Sala Eventi ‘Vincenzo Cozzolino’ della sede partenopea dell’associazione 50&Più, in via Cervantes, 55, ospiteranno la presentazione di due libri: ‘Dealey Plaza’ di Vincenzo Pepe, printart edizioni, e ‘Beatle-Magìa’ di Valerio Mattei, Jack Edizioni.

L’incontro si inserisce nel più ampio quadro delle iniziative della 50&Più di Napoli, presieduta da Maurizio Merolla, e di ‘Un libro per amico’, un ciclo di appuntamenti d’autore con scrittori e figure di rilievo del mondo della letteratura, per un dialogo costante con il pubblico e con gli iscritti della 50&Pù.

L’incontro con Vincenzo Pepe e Valerio Mattei, moderato dallo stesso Maurizio Merolla, vedrà la presenza del giornalista e scrittore Michelangelo Iossa.

‘Dealey Plaza’ di Vincenzo Pepe

A Dallas, nello Stato del Texas, si sta svolgendo una parata che di lì a poco si sarebbe trasformata in un evento epocale. In mezzo alla gente, assiepata ai bordi del marciapiede per assistere al corteo presidenziale, c’è un giovane cronista, in compagnia della sua ragazza.

I due stavano attendendo il passaggio tanto atteso dell’illustre visitatore, il quale rendeva orgogliosa la sua Nazione, il Presidente degli Stati Uniti d’America, John Fitzgerald Kennedy.

Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che quella semplice parata, quel semplice corteo, si sarebbe potuta trasformare in una tragedia immane che avrebbe traumatizzato non solo l’America, ma anche tutto il mondo.

Trovandosi, così, a faccia a faccia con la storia, quella con la ‘S’ maiuscola, lo stesso cronista, inizialmente alle prime armi, si ritroverà ad analizzare, a distanza di molti decenni e al culmine della sua carriera, l’evento che disilluse le speranze di molti, comprese ovviamente le sue. Ricercando, a distanza di anni, i motivi di quel dramma che sconvolse l’umanità e del perché ancora oggi se ne parla.

‘Beatle-Magìa’ di Valerio Mattei

Non un libro ‘sui Beatles’, ma un libro ‘attraverso i Beatles’, un flusso di coscienza innescato dalla magia della band di Liverpool: ‘Beatle-Magìa’ è il titolo dell’ultimo libro dello scrittore, musicista e blogger romano Valerio Mattei.

‘Messianicità recondita tra musica e parole della band più popolare di sempre’ è il sottotitolo di questo affascinante lavoro editoriale pubblicato da Jack Edizioni.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr: una magia. Meglio ancora: una ‘Beatle-Magìa’, come spiega Mattei in questo suo volume, che dimostra – partendo da un punto di vista sorprendente, sospeso tra la realtà e un altrove fatto di sogno, coincidenza e meraviglia – che i Beatles sono un autentico prodigio della cultura popolare mondiale della contemporaneità.