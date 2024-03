‘Diego Armando Maradona… barrillete còsmico’: Morales a Napoli

Il più grande telecronista e radiocronista della storia del calcio sarà a Napoli il 7 maggio 2024 e riceverà il premio ‘Il Poeta del Calcio’

Riceviamo e pubblichiamo.

La va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tercero y va a tocar para Burruchaga… ¡Siempre Maradona! ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! ta-ta-ta-ta-ta-ta… Goooooool… Gooooool… ¡Quiero llorar! ¡Dios Santo, viva el fútbol! ¡Golaaaaaaazooooooo! ¡Diegooooooool! ¡Maradona! Es para llorar, perdónenme… Maradona, en una corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos… barrilete cósmico…

È il testo di una radiocronaca scolpita nella mente e nel cuore di ogni appassionato di calcio e dei tifosi di ogni latitudine. È il 1986 e Diego Armando Maradona sta per segnare contro l’Inghilterra – all’indomani dell’aspra questione politica legata alle Isole Falklands / Malvinas – quello che è stato incoronato dalla FIFA ‘Il Gol del Secolo’: il radiocronista Victor Hugo Morales scrive una pagina di storia del giornalismo sportivo, raccontando con emozione incontrollabile quella ‘jugada’ di Maradona, abbandonandosi alla commozione e inventando per El Pibe de Oro la definizione di ‘aquilone cosmico’.

Federico Buffa l’ha definita ‘un’ode al gioco del calcio’ ed è senza dubbio una delle pagine più memorabili del Grande Romanzo del Calcio e, per estensione, dello Sport di ogni epoca.

A quarant’anni dall’arrivo di Maradona a Napoli, Victor Hugo Morales sarà ospite del capoluogo partenopeo, in occasione di una serata/evento memorabile, intitolata ‘Victor Hugo Morales – Il Poeta del Calcio’: martedì 7 maggio 2024, alle ore 19:00, il giornalista, scrittore e cronista sportivo uruguayano riceverà il premio ‘Il Poeta del Calcio’ e inaugurerà il prestigioso spazio/eventi Agorà Baiano, nel cuore dei Campi Flegrei, la Terra del Mito.

La serata/evento del 7 maggio sarà condotta dalla giornalista Giusi Legrenzi, artefice del successo radiofonico di ‘Non Stop News’ di RTL 102.5 e dallo scrittore e giornalista Michelangelo Iossa.

Victor Hugo Morales sarà al centro di un lungo omaggio, che vedrà la presenza – tra gli altri – del trio musicale guidato dal grande cantautore argentino Diego Moreno e dello scrittore Maurizio de Giovanni, che alcuni anni fa ha dedicato un suo racconto al ‘gol più bello del mondo’, proprio quello raccontato da Morales.

Giornalisti sportivi, calciatori, sorprese e altri ospiti speciali saranno presenti nel corso della serata, dedicata a ‘Il Poeta del Calcio’: in quella occasione, verrà presentato al pubblico anche uno scritto inedito di Victor Hugo Morales, da lui elaborato e concesso per questa serata speciale.

Creata da due vivaci capitani d’azienda – i fratelli Franco e Antonio Baiano – l’Agorà Baiano sorge in via Dante Alighieri, a Quarto (NA), e ospiterà incontri d’autore ed eventi speciali, nel segno della Cultura, della Bellezza e dell’Arte.

I fratelli Baiano spiegano:

Da appassionati di sport e di mito, siamo naturalmente molto emozionati e felici di accogliere Victor Hugo Morales, autentica leggenda del giornalismo sportivo, e di condividere con lui l’inaugurazione di questo nostro spazio d’autore, che intende essere un luogo aperto all’incontro e al territorio.

Nato da un’idea del giornalista e scrittore Michelangelo Iossa, l’evento gode della direzione artistica e del coordinamento generale di Pietro Del Vaglio, uno dei più grandi designer italiani, definito ‘Il Poeta dell’Abitare’ dalla prestigiosa testata Architectural Digest.

Commentano Del Vaglio e Iossa: