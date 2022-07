Danni da maltempo, ‘Festa del cocco’ a Capodrise (CE) slitta

Appuntamento il 15 luglio con la IV edizione

Slitta al 15 luglio la IV edizione della ‘Festa del cocco’ di Capodrise (CE). I danni provocati dal nubifragio della notte scorsa agli stand già montati e al palco hanno costretto gli organizzatori Angelo Piccolella, Emiliano Pontillo e da Felice Mondo a posticipare la data.

L’evento era previsto per il 9 luglio. Spin off di un rituale goliardico dei tempi dell’università, la festa è nata in sordina e quasi per gioco nel 2016. Le oltre 500 presenze nell’edizione 2019 e il desiderio di ritrovare la ‘normalità’ smarrita, hanno spinto Piccolella, Pontillo e Mondo a pensare a un ritorno in grande. Un ritorno funestato dalla pioggia.

L’ingresso sarà sempre gratuito e il dress code sempre, rigorosamente hawaiano.

Tutte le info sui profili Facebook e Instagram dell’evento.