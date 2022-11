‘dalle guance in giù’, nuovo singolo di MVR

Disponibile dal 25 novembre

Esce venerdì 25 novembre 2022 ‘dalle guance in giù’, il nuovo singolo di MVR, moniker che nasconde il progetto solista di Virginia Bisconti.

Un nuovo capitolo che parla di quella sensazione che si prova guardando negli occhi una persona che ormai è parte del tuo passato e pensare che non sta più a te alleggerirle la tristezza, che il tuo ruolo verrà preso da qualcun altro e, in fondo, va bene così.

La chitarra fa quasi da culla a tutti gli altri strumenti, comparendo e scomparendo creando un ambiente indie folk per lasciar spazio alla voce. I silenzi giocano un ruolo fondamentale in questo brano, così come in ogni discussione fra due persone che si sono volute bene.

Scritto e prodotto da MVR

Add. Prod.: Pierfrancesco Speziale

Mix e master: Bess Recording Studio, Montesilvano (PE)

Fotografia: Francesca Florindi

Assistente fotografia: Giuseppe Cassano

Stylist: Federico Massimi

Biografia:

MVR è un progetto musicale di Virginia Bisconti che nasce dall’esigenza di sfogare in parole ed in musica la malinconia del disagio, che non è tristezza ma una condizione con cui lei, in primis, ha imparato ad accogliere senza il desiderio di distruggerla. Nel 2020 si diploma presso il Conservatorio di Pescara in Canto Pop, triennio; presso lo stesso conservatorio sta attualmente preparando la tesi per il diploma biennale in Canto Pop.

Nel 2019 ha frequentato il Centro Europeo Tuscolano di Mogol, diplomandosi presso lo stesso, e ha partecipato all’iniziativa “House Of Europe” presso il Conservatorio di Pescara, che l’ha portata a collaborare con artisti, compositori e musicisti provenienti da tutta Europa.

Nelle sue canzoni, Virginia cura sia la parte della scrittura che quella della produzione, cercando di dare un vestito personale e coerente ad ogni brano.

Il suo primo EP in lavorazione, ‘feste per i vivi’, racchiude 5 brani che parlano della normalità vista dagli occhi di chi in quella normalità non ci si trova, passando da relazioni andate male e finendo con un viaggio che le ha fatto capire quanto è importante andar via da ciò che ti fa sentire al sicuro solo per ritornarci con occhi diversi.