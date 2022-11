‘Giovani, famiglia e società’: incontro della Federazione Donne di Pace

Appuntamento il 26 novembre

‘Il Ruolo dei Giovani nella Famiglia e nella Società’ è il tema del webinar che si terrà sabato 26 novembre 2022 alle 12:00 ora italiana, organizzato dalla Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo, WFWPI.

Interverranno:

Sumina Lam, da Hong Kong;

Mardilyn B. Garcia, dalle Filippine;

Cintia Nabi Cabral, dal Portogallo;

Sharon Kabubi, dal Regno Unito.

Modereranno l’incontro Kefilwe Lebepe, Responsabile del Team dei Giovani Professionisti della WFWPI e Sunhwa Marchan.

I giovani professionisti di tutto il mondo svolgono un ruolo attivo nella costruzione e nello sviluppo della pace, facendo sentire la loro voce per un cambiamento positivo, per la coesistenza e l’armonia. I giovani sono i costruttori del futuro dei loro Paesi e del mondo.

In questo webinar la Federazione desidera concentrarsi sul ruolo dei giovani nella famiglia e nella società, per contribuire ad una cultura della comunità. I relatori condivideranno storie di successo, di buone pratiche e processi decisionali che hanno affrontato efficacemente le grandi crisi in varie aree delle responsabilità della vita.

Presentando la manifestazione, Elisabetta Nistri, Presidente della sezione italiana della WFWP, ha affermato:

La Federazione delle Donne riconosce l’importanza del ruolo della gioventù contemporanea come risorsa del futuro ed è impegnata a sostenere e a incoraggiare le ragazze ad assumere posizioni di responsabilità, mantenendo e coltivando le loro peculiari caratteristiche femminili. Tramite gli uffici della WFWP presso l’ONU di Ginevra e di Vienna si organizzano periodicamente corsi formativi d’internship, attraverso i quali le giovani possono affacciarsi al mondo della diplomazia e delle relazioni internazionali.

Ha proseguito osservando che molti ragazzi si sentono schiacciati dalle crisi emergenti e perdono fiducia nel futuro e il coraggio di mettersi in gioco. Altri invece hanno la voglia e la forza di reagire, come con le manifestazioni ‘No alla guerra!’ e ‘Proteggiamo il pianeta!’

Ha rimarcato:

Questo entusiasmo è ammirevole, bisogna ascoltare seriamente il loro grido e ragionare insieme per vedere come passare ad azioni concrete. Le decisioni sono da prendere congiuntamente, perché i giovani saranno coloro che erediteranno il risultato delle scelte d’oggi.

Al termine della presentazione ha spiegato che la Federazione propone da tempo dei corsi formativi anche nelle scuole, per sostenere i ragazzi nella formazione di un carattere equilibrato, maturo e responsabile.

La WFWP è un’Organizzazione non Governativa presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, in associazione con il Dipartimento d’Informazione Pubblica e sostiene e promuove gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Inaugurata nel 1992 dalla dott. Hak Ja Han Moon, è presente in 119 Paesi e quest’anno celebra il suo trentesimo anniversario di fondazione.

Si propone di favorire la piena realizzazione delle legittime aspirazioni dell’universo femminile, per contribuire a una concordia duratura a livello personale, famigliare e sociale. Promuove la cultura della pace; l’integrazione culturale; il sostegno delle popolazioni in via di sviluppo e la tutela dei diritti umani, in particolare delle donne.

Link di registrazione