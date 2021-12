Covid-19 Lazio 5 dicembre 2021: 1549 casi, 2 decessi e 555 guariti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Si è appena conclusa alla presenza dell’Assessore alla Sanità e all’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task force regionale per il Covid-19 con i Direttori generali delle ASL e Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato:

Oggi nel Lazio su 14.071 tamponi molecolari e 24.673 tamponi antigenici per un totale di 38.744 tamponi, si registrano 1.549 nuovi casi positivi, sono 2 i decessi, 716 i ricoverati, 95 le terapie intensive e +555 i guariti.

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,9%. I casi a Roma città sono a quota 702.

Ieri effettuate oltre 45 mila somministrazioni ovvero +13 mila rispetto al target e con un incremento del 55% rispetto alla settimana precedente.

5 dicembre dello scorso anno: si registrano 234 casi in meno, 2.359 ricoveri in meno in area medica, 254 in meno in terapia intensiva, 66.792 isolati a domicilio in meno e 30 decessi in meno. numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione.

Vaccinazioni pediatriche: prenotazioni al via dal 13 dicembre.

Sui canali social di SaluteLazio le FAQ realizzate in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Prenotazioni Vaccino Over 18 dose di richiamo: attive le prenotazioni per gli over 18 sul portale regionale https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home. Il sistema colloca l’utente in automatico dopo 150 giorni dall’ultima somministrazione e alla prima data utile. Sono state rimodulate le disponibilità degli slot di prenotazione, disponibili oltre 40 mila posti al giorno.

Nel Lazio superati i 9 milioni e 650 mila somministrazioni. Superato il 94% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’89% degli over 12 sempre in doppia dose.

Terza dose: quasi 900 mila le dosi effettuate pari a oltre il 17% della popolazione.

Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1.030.000 dosi e già distribuiti 1 milione 330 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.895 medici di medicina generale e 372 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.

Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

ASL Roma 1: sono 206 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 2: sono 417 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 3: sono 79 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 4: sono 104 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 5: sono 152 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 6: sono 226 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 365 nuovi casi:

ASL di Frosinone: sono 101 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

ASL di Latina: sono 156 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

ASL di Rieti: sono 26 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

ASL di Viterbo: sono 82 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.