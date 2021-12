Covid-19 Lazio 23 dicembre 2021: 3006 casi, 15 decessi e 1056 guariti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Si è appena conclusa alla presenza dell’Assessore alla Sanità e all’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task force regionale per il Covid-19 con i Direttori generali delle ASL e Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato:

Oggi nel Lazio su un totale di 72.011 tamponi, si registrano 3.006 nuovi casi positivi, sono 15 i decessi, 917 i ricoverati, 122 le terapie intensive e +1.056 i guariti.

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,1%. I casi a Roma città sono a quota 1.510.

Oggi record dei casi positivi era atteso ed anche per questo è stato predisposto l’adeguamento dello scenario della rete ospedaliera. Disponibili 1 mln e 300 mila slot liberi per vaccinazioni a gennaio.

In corso adeguamento della rete di vaccinazione in previsione di scenario revisione durata Green Pass e riduzione tempistica per dosi booster. Ogni ASL avrà una linea dedicata al vaccino Novavax non appena disponibili le forniture. Visite in sicurezza ad anziani in RSA a Natale con Super Green Pass.

Prosegue il trend di crescita delle prime dosi. Raggiunte 1,7 milioni di dosi booster per un totale di 10 mln e 650 mila di somministrazioni nel Lazio.

Ieri effettuate quasi 56 mila vaccinazioni, il 17% in più del target commissariale. Le vaccinazioni proseguiranno durante tutte le giornate di festa compreso Natale e Santo Stefano.

Vaccini pediatrici: Attive le prenotazioni sul portale regionale https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home.

Sui canali social di SaluteLazio le FAQ e il Video realizzati in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

23 dicembre dello scorso anno: 1.823 ricoveri in meno in area medica, 164 in meno in terapia intensiva, 30.605 isolati a domicilio in meno e 29 decessi in meno. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione.

Prenotazioni Vaccino Over 18 dose di richiamo: attive le prenotazioni per gli over 18 sul portale regionale https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home. Il sistema colloca l’utente in automatico dopo 150 giorni dall’ultima somministrazione e alla prima data utile.

Nel Lazio superata quota 10 milioni e 650 mila somministrazioni e di queste oltre 1,7 milioni sono dosi di richiamo pari al 36% della popolazione adulta. Superato il 95% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’90% degli over 12 sempre in doppia dose.

Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1 milioni e 147 mila dosi e già distribuiti 1 milione 340 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.953 medici di medicina generale e 383 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.

Il personale delle Forze dell’Ordine, comprese le forze di Polizia Locale e il personale della Protezione Civile, possono avere gratuitamente il vaccino antinfluenzale rivolgendosi direttamente al proprio medico di medicina generale (MMG) o nelle Farmacie.

Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

ASL Roma 1: sono 775 i nuovi casi e 1 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 2: sono 592 i nuovi casi e 1 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 3: sono 143 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 4: sono 175 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 5: sono 184 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

ASL Roma 6: sono 190 i nuovi casi e 1 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 947 nuovi casi:

ASL di Frosinone: sono 290 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

ASL di Latina: sono 351 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

ASL di Rieti: sono 108 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

ASL di Viterbo: sono 198 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.