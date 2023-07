Cortona On The Move, presentazione della tredicesima edizione

Conferenza stampa di presentazione il 13 luglio a Palazzo Sacrati Strozzi a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il 13 luglio prossimo inizierà la tredicesima edizione di Cortona on the move, il festival internazionale di fotografia.

Per presentare l’evento è in programma una conferenza stampa che si terrà martedì 4 luglio alle ore 11:30 nella sala esposizioni al primo piano di Palazzo Sacrati Strozzi in piazza Duomo 10 a Firenze.

Vi parteciperanno il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il Sindaco di Cortona, Luciano Meoni, la direttrice del Festival, Veronica Nicolardi, il Direttore artistico Paolo Woods, il responsabile del settore promozione, marketing e partnership culturali di Intesa Sanpaolo, Laurence Aliquot, il Presidente della Fondazione CR Firenze, Luigi Salvadori e quello di Autolinee Toscane, Gianni Bechelli.