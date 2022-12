Consiglio regionale Campania: Question Time 7 dicembre 2022

La prevenzione del dissesto idrogeologico a Ischia tra le interrogazioni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

‘La prevenzione del dissesto idrogeologico ad Ischia’: è una delle interrogazioni, ad iniziativa del consigliere Vincenzo Ciampi (M5S), all’ordine del giorno della seduta di Question Time che si terrà in Consiglio regionale il 7 dicembre prossimo dalle ore 11:00 alle 13:00.

L’interrogazione è indirizzata al Presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, così come le interrogazioni presentate dal capogruppo di Italia Viva, Tommaso Pellegrino, sul ‘Registro dei tumori della Regione Campania’ e dalla Consigliera Maria Muscarà, gruppo misto, sulle ‘Garanzie per il malato oncologico della sua ‘presa in carico’ con percorsi di indagine diagnostica e prelievi pre-chemio in regime di ‘day service’ presso la struttura cui è affidato’.

All’ordine del giorno sono iscritte anche le interrogazioni, rivolte all’Assessore regionale all’ambiente, Fulvio Bonavitacola, sul ‘Dissesto idrogeologico dell’area nolana-vesuviana’ del Consigliere Giuseppe Sommese, Azione, e sul ‘Fiume Volturno, degrado ambientale’ del Consigliere Alfonso Piscitelli, FdI.

Infine, l’interrogazione sul ‘Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla’ del Consigliere Severino Nappi, Lega, all’Assessore regionale all’agricoltura, Nicola Caputo.