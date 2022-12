Napoli, dispositivo di traffico via Partenope per riprese film ‘M’

In vigore dal 5 al 7 dicembre

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Per consentire lo svolgimento delle riprese del lungometraggio ‘M’ previste dal 5 al 7 dicembre in via Partenope e in piazza Vittoria, è stato istituito un particolare dispositivo di traffico.

In particolare

Sospendere:

1. dalle ore 07:00 del 05/12/2022 alle ore 12:00 del 07/12/2022, il percorso di mobilità ciclabile in via Partenope, tratto prospiciente piazza Vittoria (cd banchina di Santa Lucia);

2. dalle ore 08:00 del 05/12/2022 alle ore 24:00 del 06/12/2022, numero 15 stalli riservati al parcheggio dei motocicli in piazza Vittoria fronte civ. 10.

