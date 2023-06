Connettività reti mobili Toscana, qualità servizio e più monitoraggio

Ciuoffo e Monni illustrano le novità introdotte dalla Regione

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Giunta ha approvato, su proposta dell’Assessore alle infrastruttura digitali, Stefano Ciuoffo, e dell’Assessore all’ambiente, Monia Monni la revisione e l’aggiornamento della legge regionale 49 del 2011 in materia di impianti di radiocomunicazione.

La legge contempla vari adeguamenti normativi recependo i cambiamenti intervenuti nel quadro legislativo nazionale e introduce alcuni aspetti innovativi, assumendo la qualità del servizio come criterio per la definizione dei programmi comunali delle antenne e il monitoraggio dell’infrastrutturazione del territorio con reti di nuova generazione.

Affermano gli Assessori Ciuoffo e Monni:

Abbiamo ritenuto opportuno intervenire sulla materia per introdurre un nuovo criterio di valutazione che i Comuni dovranno tener di conto nella redazione ed approvazione dei futuri programmi per le antenne. Le potenzialità di crescita e di sviluppo dei nostri territori passano già oggi dalla presenza di reti di telecomunicazione di nuova generazione e dalla qualità dei servizi che le nuove tecnologie riescono ad erogare e sostenere. Per questo motivo abbiamo voluto che il tema della qualità dei servizi abilitati dalle infrastrutture digitali fosse un elemento rilevante e non secondario nella predisposizione dei programmi comunali. Il programma comunale delle antenne sarà sempre più uno strumento di crescita strategica dei territori e dobbiamo averne consapevolezza. Infine, abbiamo ritenuto altrettanto importante consolidare l’aspetto del monitoraggio, ponendo le basi per la costituzione di una piattaforma che sia accessibile da tutti i soggetti pubblici coinvolti su questa materia, dagli Enti Locali, alla Regione fino ad ARPAT. In questo modo, arricchendo grazie all’interoperabilità dei sistemi la piattaforma, ogni soggetto coinvolto, in particolare ogni Comune, potrà monitorare la presenza delle infrastrutture del proprio territorio, svolgendo analisi e riflessioni sulla loro adeguatezza rispetto ai piani di sviluppo e gestione del territorio. Daremo quindi uno strumento in più per le valutazioni dei nostri amministratori locali e dei soggetti deputati al controllo e alle verifiche.

La Regione nel corso dei prossimi mesi predisporrà delle linee guida di supporto ai Comuni per la definizione e predisposizione dei futuri programmi comunali per le antenne, tenendo conto delle novità introdotte e dei cambiamenti legati alle nuove tecnologie presenti.