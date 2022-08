Conferenza programmatica sul turismo italiano a Chianciano Terme (SI)

Regione contenta per la scelta

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Giunta regionale apprezza la scelta del Ministero, che ha annunciato che terrà in Toscana, a Chianciano Terme (SI), la prima Conferenza nazionale programmatica del turismo in Italia, già fissata per i prossimi 28 e 29 ottobre.

La Toscana è pronta ad accogliere l’evento, fanno sapere il Presidente e l’Assessore al turismo della Regione, e a dare un contributo di idee, insieme alle altre regioni, alle strategie sul turismo in Italia.

Toscana Promozione collaborerà per dare visibilità ai luoghi e ai prodotti toscani, ad iniziare da quelli che ospitano l’iniziativa: alla conferenza parteciperanno infatti i principali operatori turistici italiani e sponsor di levatura internazionale.

Durante la conferenza programmatica si parlerà anche di sostenibilità economica ed ambientale, di governance territoriali e di norme europee.

Parallelamente si svolgeranno, all’interno dello storico Parco Acquasanta, incontri organizzati da ENIT, l’Ente nazionale per il turismo, sull’enogastronomia come volano turistico, settore che vede la Toscana sicuramente tra i primi posti.