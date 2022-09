Conclusa la II edizione del ‘Pompei Street Festival’

La manifestazione fa registrare un incremento di flussi turistici in città, come conferma il Sindaco Carmine Lo Sapio: ‘Grazie a questo progetto abbiamo triplicato la permanenza dei turisti in città’

Il red carpet di sabato 24 settembre ha celebrato la chiusura della seconda edizione del Pompei Street Festival.

La consegna dei premi al teatro Mattiello ha consacrato questo appuntamento, ideato da Nello Petrucci e realizzato in collaborazione con il Comune di Pompei e Art and Change, che ha consentito alla cittadina vesuviana di accogliere da ogni parte del mondo street artist e cineasti.

Ha sottolineato il Sindaco Carmine Lo Sapio:

Grazie a questo ambizioso progetto che abbiamo messo in campo, siamo riusciti ad allargare gli orizzonti d’interesse dei turisti che vengono in città a vedere gli scavi. Siamo passati da una sola notta di permanenza a tre giorni, il risultato conforta gli sforzi realizzativi evidenziando che il ‘Pompei Street Festival’ può essere un ottimo strumento di promozione turistico-economico per la nostra città.

Dopo la giornata inaugurale che ha visto gli street artist all’opera negli scavi del Parco archeologico, grazie al protocollo d’intesa sottoscritto tra Amministrazione cittadina e il Direttore del Parco e la seconda, animata dal bellissimo concerto del gruppo partenopeo La Maschera, il cinema è stato protagonista della giornata conclusiva.

Il concorso internazionale cinematografico di docufilm e corti, curato da Andrea Valentino, ha celebrato l’assegnazione dei premi della rassegna.

La giuria, composta da: Annalisa Insardà, attrice, Pericle Odierna, compositore, Otwin Biernat, regista, Mohamed Fard, regista, e Mehmet Oflazoglu, art director, ha assegnato i riconoscimenti ai vincitori.

A salire sul palco del teatro antico Mattiello, a ritirare il primo premio per la miglior regia dei corti e del docufilm, sono stati l’italiano Valerio Vestoso con il corto ‘Le buone maniere’ ed i brasiliani Vinicius Donola, Roberta Salomone e Joao Rocha, per il docufilm ‘Phoenix. David’s dream’.

La menzione speciale archeo film, premio Maiuri – intitolato allo storico archeologo – è andato al lavoro italiano ‘Antica Trasversale Sicula. Il cammino della Dea madre’ di Francesco Bocchieri e Luana De Cunto.

Questi gli altri premi assegnati dalla giuria:

Premio menzione speciale – ‘The Boy and the mountain’, Cile, di Santiago Aguilera e Gabriel Manreal

Premio miglior colonna sonora – ‘Just like water’, Grecia, di Manos Triantafillakis

Premio Miglior fotografia – ‘Storia d’amore’ di Filippo Tamburrini

Premio miglior regia sezione corti – Antimo Campanile, ‘Leggero leggerissimo’

Premio miglior regia sezione documentari – ‘Phoenix David’s dream’, Brasile, Vinicius Donola Roberta Salomone e Joao Rocha

Premio miglior attore – Gigi e Ross Amici per ‘La pelle’ di Angela Bevilacqua

Premio del pubblico – ‘Leggero leggerissimo’, Italia, Antimo Campanile