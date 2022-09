Economia, presentazione del ‘Festival Territori d’Impresa Valdelsa’

Conferenza stampa il 26 settembre a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

Si terrà dal 28 settembre al 2 ottobre prossimo in Valdelsa il ‘Festival Territori d’Impresa’, rassegna di incontri, workshop e convegni ideata per raccontare il mondo dell’impresa nel territorio senese.

La presentazione dell’evento è in programma lunedì prossimo, 26 settembre, alle ore 12:30 in Sala Pegaso a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze.

Interverranno il Presidente della Regione, l’Assessore regionale all’economia, il Presidente della Camera di Commercio di Siena Massimo Guasconi, il Presidente Centro Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento Piero Pii, il Sindaco del Comune di Poggibonsi e l’Assessore alla cultura del Comune di Colle Val d’Elsa.