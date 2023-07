Commissione AP Lombardia favorevole Bando esperienze formative estero

Scurati: ‘Quasi raddoppiata la dotazione finanziaria, Regione Lombardia sensibile alla formazione dei propri giovani’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

La Commissione Attività Produttive, relatrice Silvia Scurati, Lega, ha espresso all’unanimità parere favorevole sulle modalità di sostegno finanziario alle attività didattiche internazionali degli studenti degli istituti professionali, IFP, e degli ITS della Lombardia.

Nei prossimi due anni scolastici saranno messi a disposizione tramite bando ben 6 milioni di euro contro il 3,6 del biennio precedente per supportare economicamente visite formative, corsi all’estero, scambi di studenti e docenti, stage e altre attività didattiche.

Il bando prevede l’assegnazione di un contributo massimo di 2mila euro a studente per viaggi in Paesi UE, di 2.500 euro per Paesi europei non UE e 3mila euro per Paesi extraeuropei.

Viene finanziato un docente tutor ogni 15 studenti e un accompagnatore per ogni studente disabile partecipante.

Il finanziamento è subordinato alla valutazione di progetti avanzati dai singoli istituti scolastici e alla verifica della loro coerenza con le finalità del bando e della legge regionale n.30/2015 che regola l’intera materia.

Ha commentato la relatrice del provvedimento Silvia Scurati: