Colella su proclamazione eletti del primo Forum dei Giovani di Napoli

Un saluto a tutti gli eletti al Forum dei Giovani della città di Napoli, con l’auspicio che possano svolgere il loro ruolo in modo fattivo e proficuo per le istituzioni e per i giovani che rappresentano.

Con questa elezione potremo dare il via, a inizio anno, alla costituzione del Forum dei Giovani della Città Metropolitana, che sarà costituito dai rappresentanti di tutti i forum attivi nelle città dell’area metropolitana di Napoli.

Un augurio di buon lavoro ai neoeletti e appuntamento, dunque, al Forum dei Giovani della Città Metropolitana.