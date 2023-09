Ciclismo CSI: a Pesaro gli 11 campioni del Gravel

Nel pesarese il podio per le speciali due ruote CSI

Sudore, tanta fatica, passo e resistenza. Otto biker marchigiani, un ciclista lombardo, uno umbro ed uno laziale hanno vestito la maglia tricolore bordata di arancio e blu, salendo sul podio del Campionato Nazionale di Ciclismo del Centro Sportivo Italiano nella specialità Gravel.

In una piacevole domenica di sole, sul territorio pesarese, con partenza ed arrivo situati entrambi presso Magione Broccoli a Santa Maria dell’Arzilla (PU), il circuito di 17 km ha visto darsi battaglia, nei diversi giri percorsi in base all’età ed alla categoria di appartenenza, le decine e decine di concorrenti, presenti al via.

La specialità ciclistica che meglio abbina le qualità sui pedali tra strada e fuoristrada ha così conosciuto i vincitori dello ‘scudetto’ Gravel.

Macerata e Fermo hanno festeggiato rispettivamente quattro e tre campioni. A Fano l’ottavo titolo regionale per la provincia ospitante. A Frascati, Spoleto e Brescia tornano gli altri tre vincitori di giornata. Molto partecipata anche la cicloturistica amatoriale.

Ottima l’organizzazione curata dall’Adriatic Green Trail in collaborazione con il CSI di Pesaro, il Comitato regionale marchigiano CSI ed i giudici di gara del Comitato di Fermo. Per la Commissione Tecnica Nazionale Ciclismo CSI c’era come direttore corsa Giampiero Conti.

Gli 11 campioni nazionali CSI Gravel 2023