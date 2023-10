Celebrazioni Columbus Day, delegazione napoletana con Comune Napoli

Consegnato, al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il Premio Caruso

Oggi 9 ottobre, alla tradizionale parata lungo la Fifth Avenue di New York per le celebrazioni del Columbus Day, anche una delegazione napoletana con il Comune di Napoli, rappresentato dal Consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais e con Patrimonio Italiano, di Luigi Liberti ed Eugenio Blasio.

Per l’occasione è stato consegnato, al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il Premio Caruso, realizzato da Lello Esposito per Patrimonio Italiano.

Ha ricordato Paipais:

Il Sindaco di Napoli ha avviato, in occasione del Columbus Day, un percorso per valorizzare negli Stati Uniti le tradizioni, gli usi e costumi e l’artigianato, che esprimono la cultura napoletana, anche attraverso iniziative che ne pongano in evidenza la ricchezza e l’immenso patrimonio scientifico, artistico, musicale, ambientale, culturale, enogastronomico. Un intento che sarà agevolato anche dal raddoppio dei voli diretti Napoli New York con l’aeroporto di Napoli che gioca un ruolo trainante nello sviluppo della filiera economica legata al turismo e ai trasporti.

Paipais, nella sua missione negli Stati Uniti, quale delegato del Sindaco, ha poi partecipato alla visita ufficiale della FIAO di Brooklyn, dove ha incontrato, tra gli altri, il Presidente Jack Spatola ed il Console Generale d’Italia a New York ed interverrà domani a un incontro alla Camera di Commercio di Brooklyn con esponenti del commercio statunitense ed italiano ed imprenditori di eccellenza del panorama partenopeo.