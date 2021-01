Catacombe di San Gennaro: sfida per Best Of The Best

Lo splendido complesso napoletano sfida gli altri vincitori della categoria Best Onsite Experience dei Remarkable Venue Awards, il premio annuale che celebra i migliori musei e attrazioni di Francia, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda, Stati Uniti e Spagna, per aggiudicarsi il titolo di ‘Best Of The Best’ come Remarkable Venue Awards: Global Winner

Il 9 dicembre scorso Tiqets, piattaforma di prenotazione online leader a livello mondiale per musei e attrazioni, che lo scorso anno ha ricevuto un finanziamento di Serie C da 60 milioni di dollari da Aribnb, ha annunciato i vincitori dei Remarkable Venue Awards, il premio che organizza e assegna ogni anno per celebrare i musei e le attrazioni di Italia, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda, Stati Uniti e Spagna che hanno fornito ai visitatori le migliori esperienze.

A partire da lunedì 11 gennaio, le Catacombe di San Gennaro e gli altri vincitori italiani di ciascuna categoria, selezionati in base alle recensioni dei viaggiatori sulla piattaforma Tiqets, si sfideranno in un testa a testa con gli altri vincitori delle sei nazioni coinvolte per aggiudicarsi il titolo Best Of The Best come Remarkable Venue Awards: Global Winners.

Per la prima volta i vincitori saranno eletti sulla base delle preferenze espresse da turisti e viaggiatori di tutto il mondo che, connettendosi al sito di Tiqets, avranno tempo per votare i propri musei e attrazioni del cuore fino al 20 gennaio.

Lasciando il proprio voto sarà possibile partecipare al concorso Consumer’s Choice e provare a vincere un anno di biglietti gratuiti per esplorare i musei e le attrazioni più vicini, più una coppia di biglietti al mese per le attrazioni votate.

Elenco dei musei e delle attrazioni che sarà possibile votare, divise per categoria.

Si tratta dei luoghi con il maggior numero di recensioni e i punteggi più alti della loro categoria nel loro stato, sulla base delle recensioni dei visitatori di Tiqets.com nel 2020. Per quanto riguarda la ‘Most Innovative Venue’ e la ‘Miglior Gemma Nascosta’, i candidati sono stati scelti tra oltre 70 candidature da una giuria composta da esperti del settore turistico di tutto il mondo.

Most Remarkable Venue

Riconoscimento riservato ai musei e alle attrazioni che richiamano il maggior numero di turisti e che ricevono le migliori recensioni sul sito di Tiqets.

Attrazioni:

Acquario di Genova – Italia

Jameson Distillery Bow St. – Regno Unito e Irlanda

The MoMA – Stati Uniti

Sagrada Familia – Spagna

Efteling – Paesi Bassi

Musée du Quai Branly – Jacques Chirac – Francia

Best Museum:

Riconoscimento per i musei e le gallerie d’arte con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets.

Attrazioni:

Collezione Peggy Guggenheim – Italia

Glasnevin Cemetery Museum – Regno Unito e Irlanda

USS MIdway Museum – Stati Uniti

Salvador Dalí House-Museum – Spagna

Van Gogh Museum – Paesi Bassi

Musée des Confluences – Francia

Best Attraction:

Riconoscimento per i musei e le attrazioni, inclusi parchi a tema, zoo e acquari, con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets.

Attrazioni:

Parco Giardino Sigurtà – Italia

Stamford Bridge Stadium Tour – Regno Unito e Irlanda

Aquarium of the Pacific – Stati Uniti

Casa Vicens & IDEAL Centre d’Arts Digitals – Spagna

Johan Cruijff Arena – Paesi Bassi

Puy du Fou – Francia

Best Landmarks:

Riconoscimento per cattedrali, chiese, castelli, palazzi, monumenti storici o iconici con i punteggi più alti in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets.

Attrazioni:

Palazzo Ducale di Venezia – Italia

St Paul’s Cathedral – Regno Unito e Irlanda

The LINQ High Roller – Stati Uniti

Casa Vicens – Spagna

Skyview de Pier – Paesi Bassi

Château Royal d’Amboise – Francia

Best Onsite Experience:

Riconoscimento per i luoghi che offrono la miglior esperienza in loco in base alle recensioni lasciate dai visitatori sul sito di Tiqets.

Attrazioni:

Catacombe di San Gennaro – Italia

Irish Whiskey Museum – Regno Unito e Irlanda

Titanic museum attraction – Stati Uniti

Albaola, the Sea Factory of the Basques – Spagna

Ripley’s Believe it Or Not – Paesi Bassi

Dalí Paris – Francia

Most Innovative Venue:

Riconoscimento per i musei e le attrazioni che hanno saputo cogliere le numerose sfide del 2020 come un’opportunità per innovare e rinnovarsi, rispondendo rapidamente e in modo creativo alle nuove sfide derivanti dalla crisi Covid-19, sia creando una programmazione online unica durante il lockdown che andando oltre le misure di sicurezza durante la riapertura fisica.

Attrazioni:

Circo Massimo Experience by Zètema Progetto Cultura – Italia

Sherlock: The Official Live Game – Regno Unito e Irlanda

The Mob Museum – Stati Uniti

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza – Spagna

Rijksmuseum Muiderslot – Paesi Bassi

Crazy Horse Paris – Francia

La Migliore Gemma Nascosta:

Riconoscimento per i musei e le attrazioni più di nicchia, in grado di offrire le esperienze più extra-ordinarie ai propri visitatori, spesso le più colpite da questa crisi Covid-19.

Attrazioni:

Parco Archeologico di Rudiae – Italia

Forth Boat Tours – Regno Unito e Irlanda

Artechouse – Stati Uniti

Museo Chillida Leku – Spagna

Youseum – Paesi Bassi

Paris Musées: Musée de la vie romantique – Francia

I musei e le attrazioni vincitrici in ciascuna categoria riceveranno un “pacchetto di ripresa” da parte di Tiqets dal valore di €10.000,00, che comprenderà una guida dedicata, un video personalizzato e una promozione dedicata agli utenti di Tiqets comprensivo di 12 milioni di compratori.

Informazioni sui Tiqets Remarkable Venue Awards

I Tiqets Remarkable Venue Awards sono stati istituiti per riconoscere e celebrare le migliori attrazioni ed esperienze nelle città e nei Paesi più visitati in tutto il mondo. I primi Tiqets Remarkable Venue Awards sono stati ospitati a Parigi nel 2017, con vincitori tra cui il Musée d’Orsay e la Fondation Louis Vuitton. Da allora Tiqets ha organizzato ogni anno sei cerimonie regionali di premiazione ad Amsterdam, Parigi, Roma, Londra, New York e Barcellona.

A proposito di Tiqets:

La missione di Tiqets è rendere la cultura più accessibile rendendo più facile la scoperta dei luoghi dell’arte e non solo! Dall’inizio nel 2014, l’azienda ha permesso a milioni di persone di visitare musei e attrazioni con biglietti istantanei, last-minute tutto attraverso il proprio smartphone. Tiqets lavora sia con gemme nascoste che con i più importanti musei e attrazioni di tutto il mondo. L’azienda ha sede ad Amsterdam e ora impiega oltre 200 persone in tutto il mondo con uffici ad Amsterdam, Seattle, Las Vegas, Orlando, Philadelphia, Londra, Copenaghen, Parigi, Barcellona, Roma, Vienna, Bangkok, Tokyo e Osaka.