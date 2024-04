Carcere Frosinone: nuova aggressione contro personale infermieristico

La UIL FPL torna a chiedere di far fronte alla carenza di infermieri

Riceviamo e pubblichiamo.

La UIL FPL di Frosinone torna a chiedere, a gran voce, al Commissario Straordinario della ASL, di far fronte alla carenza di infermieri presso le tre Case Circondariali della provincia.

Un’integrazione di personale più che mai necessaria anche alla luce del susseguirsi di tentativi di aggressione nei confronti di operatori. Il più recente si è verificato lo scorso 1° aprile presso il carcere di Frosinone, quando un detenuto ha sfogato la propria rabbia nei confronti di due infermiere contro le quali sono stati lanciati sgabelli e contenitori della differenziata presenti in sala infermeria.

Le due infermiere hanno riportato traumi, fortunatamente lievi, e sono state dispensate da lavoro per tre giorni. Entrambe però, per non lasciare ulteriormente sguarnito il reparto e non mettere in difficoltà i propri colleghi, hanno rifiutato il riposo e sono tornate al lavoro.

Il Segretario UIL FPL Maurizio Palombi sottolinea: