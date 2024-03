Campi Flegrei, corsi su rischio bradisismico per personale PA e scuole

Appuntamento il 28 marzo all’Auditorium della Regione Campania

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Partono domani, 28 marzo, all’Auditorium della Regione Campania all’Isola C3 del Centro Direzionale, i corsi di formazione per i dirigenti, i funzionari e i dipendenti pubblici addetti al Servizio Nazionale di Protezione Civile e degli istituti scolastici sul rischio bradisismico e vulcanico ai Campi Flegrei.

L’attività che vede impegnati docenti del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’INGV, della Protezione Civile della Regione Campania e dei Comuni interessati, rientra nel Piano della Comunicazione approvato con delibera di Giunta Regionale 679 del 23 novembre scorso a seguito del DL 140 del 12 ottobre 2023.

L’attività formativa sarà articolata su approfondimenti dei vari aspetti tecnici. Otto gli argomenti trattati: il Servizio Nazionale della Protezione Civile e il sistema regionale, gli aspetti scientifici legati alla fenomenologia vulcanica, il Piano Nazionale Campi Flegrei per il rischio vulcanico, le fasi operative per la pianificazione del rischio vulcanico, la pianificazione comunale per il rischio vulcanico, il DL 140, il Piano della Comunicazione e comportamenti corretti, il Piano Speditivo di emergenza per il rischio bradisismo.

I corsi per i funzionari puntano ad una formazione specialistica per favorire la diffusione della conoscenza delle misure connesse alle pianificazioni di Protezione Civile.

Il percorso si sviluppa in parallelo a quello per i volontari partito il 23 marzo scorso e che vede fissata già la seconda edizione per il 6 aprile prossimo sempre all’Auditorium del Centro Direzionale.