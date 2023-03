Campagna fiscale: convenzione UGL Lazio e Nuovo Sindacato Carabinieri

Riceviamo e pubblichiamo.

Si stringe ancora di più la collaborazione tra l’UGL Lazio e il Nuovo Sindacato Carabinieri, NSC, che hanno stipulato una convenzione che permetterà agli iscritti al NSC di usufruire dei servizi di CAF e Patronato presso le sedi UGL in tutta la Regione a tariffe agevolate.

Spiega il Segretario Regionale Armando Valiani:

In un momento in cui la forte pressione fiscale nel Lazio incide sulle famiglie che, come più volte da noi sottolineato, sono le più tartassate in Italia, l’UGL Lazio ha voluto tendere la mano a chi ogni giorno si batte per tutelare cittadini e territorio, garantire la sicurezza, cimentandosi in un lavoro difficile e pericoloso.

I nostri operatori sono pronti ad accogliere gli iscritti al Nuovo Sindacato Carabinieri per agevolarli nella campagna fiscale 2023.