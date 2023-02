Si gioca il 5 febbraio

Date le condizioni meteo con ghiaccio e neve la partita della 22esima giornata, Serie D – Girone F, ASD Vastogirardi vs US Tolentino 1919, sarà disputata domenica 5 febbraio, ore 14:30, sul campo neutro di Agnone (IS), Stadio ‘Civitelle’, invece che tra le mura casalinghe del ‘Di Tella’ di Vastogirardi (IS).