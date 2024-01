‘Bach in Jazz’ a Volvo Studio Milano

Il concerto in programma il 24 gennaio è il secondo appuntamento musicale della rassegna ‘Archi e Piani Inclinati’

Mercoledì 24 gennaio, ore 19:00, nell’ambito del progetto d’eccellenza Masterclass Accademia Abbado – Professore d’Orchestra, la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado in collaborazione Volvo Studio Milano presenta ‘Bach in Jazz’, secondo appuntamento musicale della rassegna ‘Archi e Piani Inclinati’.

L’evento, come il precedente, vede in scena il confronto tra la musica classica e un altro genere, il jazz.

Il concerto del 24 gennaio, intitolato ‘Bach in Jazz’, si concentra sull’interazione fra strumenti ad arco e pianoforte che si alterneranno nel proporre, e poi dialogare jazzisticamente, singoli, meravigliosi brani di Johann Sebastian Bach tratti dalle Danze e dalle Partite per violino solo, 1720, e dalle Suites per violoncello solo, 1717 – 1723, a conferma della speciale attrazione del jazz per la musica del grande compositore tedesco.

Ingresso gratuito con registrazione.

Archi e Piani Inclinati

Bach in Jazz

Progetto Masterclass Accademia Abbado – Professore d’Orchestra

Johann Sebastian Bach

Danze dalle Partite per violino solo e dalle Suites per violoncello solo

Margherita Ceruti, violino

Tiziano Giudice, violino

Claudio D’Alicarnasso, violoncello

Michele Mazzola, violoncello

Giovanni Bergamini, pianoforte jazz