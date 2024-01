Pasta ‘ncasciata

Ingredienti

400 grammi di maccheroni

500 grammi di passata di pomodoro

2 uova sode

2 melanzane

100 grammi di salame

200 grammi di caciocavallo fresco

1 spicchio d’aglio

Basilico q.b.

Pangrattato q.b.

Pecorino grattugiato q.b.

Olio di semi q.b.

Olio EVO q.b.

Burro q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Procedimento

Si tratta di un tipico piatto siciliano, molto diffuso nel messinese, ma che si prepara, con qualche differenza, anche in altre zone.

La prima cosa da fare è quella di pulire le melanzane. Io uso quelle lunghe, ma vanno bene anche quelle rotonde viola.

Dopo averle tagliate a fettine, le facciamo friggere in abbondante olio di semi.

A questo punto possiamo preparare il sugo.

In una pentola facciamo rosolare in olio EVO lo spicchio d’aglio, che poi eliminiamo per sversare la passata, regolando di sale e pepe, aggiungendo il basilico.

La facciamo restringere per una ventina di minuti e lasciamo raffreddare.

Si tratta di una versione leggera, a questo condimento possiamo sostituire un ragù fatto con macinato di manzo e maiale, oltre che vino e piselli, o anche con la salsiccia fresca.

Mettiamo a lessare la pasta in abbondante acqua salata, avendo cura di scolarla molto al dente, visto che la dovremo ripassare in forno, per poi amalgamarla con il pomodoro precedentemente preparato, lasciando da parte un paio di mestoli di sugo.

Nel frattempo, tagliamo il salame, preferibilmente tipo Napoli, e il caciocavallo in fette non troppo sottili.

Invece del salame possiamo usare del cotto a dadini o anche della mortadella.

Inoltre, avremo cura di sminuzzare le uova sode.

Imburriamo il fondo di una teglia da forno rettangolare, cospargendo poi di pangrattato.

Facciamo un primo strato di pasta, un secondo di melanzane, salame e caciocavallo, pezzettini di uova sode, foglioline di basilico, oltre che una generosa spolverata di pecorino, che eventualmente possiamo sostituire con caciocavallo secco grattugiato.

Procediamo con altri strati fino a completare gli ingredienti.

Completiamo con il sugo che avevamo lasciato da parte e con del pane grattugiato.

Mettiamo in forno preriscaldato a 200 gradi per 40 minuti circa.

Lasciamo riposare per altri 15 minuti prima di servire.

Abbiniamo un Nero d’Avola.

Buon appetito!