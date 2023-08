Aumenti TARI. UIL Rieti: ‘Comune punti su tariffazione puntuale’

Riceviamo e pubblichiamo.

Così purtroppo non è: il tributo aumenta, le criticità restano identiche negli anni.

Da qualche giorno i cittadini del nostro bellissimo capoluogo hanno ricevuto i modelli per il pagamento della tassa sui rifiuti. La TARI, pur essendo un tributo dovuto, dovrebbe permetterci di vivere in una città pulita.

Lo dicono Alberto Paolucci e Alessio Coltella, rispettivamente Segretario generale della UIL di Rieti e della Sabina Romana e delegato all’ambiente per il sindacato di viale Matteucci.

Continuano Paolucci e Coltella:

Eppure, nonostante lo stato di predissesto del Comune di Rieti che porta ad elevare tributi, un modo per diminuire la tassa sui rifiuti esiste.

Basterebbe introdurre la tariffazione puntuale, come peraltro auspicato da ARERA, l’autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

Con questo metodo la tassa si divide in due parti, una fissa come già la conosciamo, nella quale vengono conteggiate metratura e grandezza dei nuclei familiari, nell’altra, invece, avremo una stima puntuale dei rifiuti prodotti dalle singole utenze, delle quali andrà misurata la produzione di rifiuto residuo e in base alla sua virtuosità l’utente godrà di un risparmio sul tributo.

È un metodo che funziona. Tant’è che alcuni comuni dell’Emilia-Romagna sono riusciti a raggiungere picchi dell’82% di raccolta differenziata con il metodo misto Porta a Porta/Stradale.

Crediamo sia giusto sollecitare l’Amministrazione comunale, facendosi capofila anche per tutti i comuni della Provincia di Rieti a passare dall’attuale tariffazione a quella puntuale, in modo da premiare i comportamenti sempre più virtuosi delle persone.

Il tutto avrà un duplice risultato: si abbasseranno le tariffe per le famiglie e l’ambiente ringrazierà.