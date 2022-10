ARSIAL: ‘Da Conferenza agricola nuova visione di sviluppo di Roma’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Bisogna riconoscere a un’iniziativa come questa, alla scelta dell’Amministrazione guidata da Gualtieri e all’Assessore Alfonsi, il merito di aver promosso un ragionamento complessivo capace di interconnettere esperienze, temi, contributi che altrimenti rischierebbero di rimanere isolati.

Ciò che sta emergendo dal lavoro messo in campo in questi ultimi mesi, dall’istituzione del Consiglio del cibo a questa giornata a Monte Ciocci, è una visione di sviluppo della città e del ruolo che una capitale come Roma può e deve svolgere a livello nazionale ed europeo.