Antonio Ottaiano in concerto nella casa circondariale di Fuorni (SA)

Riceviamo e pubblichiamo.

Sempre sul fronte della solidarietà e costantemente vicino a chi ha bisogno di sostegno, l’attore e cantante Antonio Ottaiano il prossimo 4 gennaio 2023 arriverà nella casa circondariale di Fuorni, in provincia di Salerno, per presentare il suo concerto.

Con i buoni auspici del Direttore dell’Istituto di pena, dottoressa Rita Romano e con l’ausilio del Garante per i detenuti Samuele Ciambriello, lo spettacolo vedrà ancora una volta il popolare artista vicino a chi è desideroso di un pieno recupero umano e sociale.

Un concerto, quello di Ottaiano, che metterà in primo piano alcuni dei suoi più grandi successi per regalare agli ospiti della casa di reclusione dei momenti di spensieratezza ma anche di riflessione.

Ha detto Antonio Ottaiano rivolgendosi ai detenuti:

Vorrei che un domani le carceri si svuotassero. Ad ognuno di voi dico che non c’è cosa più bella della libertà. Mi auguro per tutti voi, una volta fuori da queste mura, tanti momenti di ritrovata serenità e lavoro. Occorre che ognuno di voi rifletta sul fatto che la vita è fuori e non dentro.

Inoltre, alla Polizia penitenziaria vorrei dire: voi avete il diritto di custodire e non di giudicare. Il giudizio per ogni detenuto sarà dato nella sede giusta. Ai detenuti, invece, vorrei dire: voi avete il dovere di rispettare la divisa, oltre che l’uomo che l’indossa.

Anche alle guardie dispiace della vostra prigionia, anche loro hanno una famiglia e quando la sera rientrano a casa, il loro pensiero va pure a voi. Si tratta di un lavoro e va rispettato.