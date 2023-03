L’arte che va in scena, salotto televisivo ideato e condotto da Carmen Morello, artista siciliana che si è sempre distinta per il suo talento e la sua professionalità

Al via la nuova edizione di Artinscena, l’arte che va in scena, salotto televisivo ideato e condotto da Carmen Morello, artista siciliana che si è sempre distinta per il suo talento e la sua professionalità.

Artinscena andrà in onda in nazionale da martedì 21 marzo ore 21:00 su INLINEA TV canale 137 del digitale terrestre, a seguire tutte le altre puntate, tutti i martedì stessa ora e stesso canale e da aprile anche sul nuovo canale web Expo Channel, di proprietà della Carmen Morello Production in collaborazione con la MG Editoriale.

Novità di questa nuova edizione sono le rubriche ideate da Monica Federico, Presidente de La Voce Dell’Essere, associazione no profit che si occupa di diffondere arte ed eventi di beneficenza.

Una rubrica dedicata agli artisti emergenti, una dedicata alla moda con stilisti che promuovono il Made in Italy, una rubrica sul sociale, che tratta argomenti importanti della nostra quotidianità, con il supporto dell’Avvocato Alessandro Numini, Presidente della Cooperativa Sophia, che si occupa di assistenza e supporto legale e psicologico di chi subisce violenza di ogni genere.

Una rubrica dedicata anche alla musica con la collaborazione della Spc Sound di Silvio Pacicca ideatore del format discografico Una Canzone Italiana, che insieme al manager internazionale Lino Sansone Management promuove cantanti e cantautori.

Immancabile la presenza delle cantanti liriche de La Voce Dell’Essere che in ogni puntata si alternano cantando e promuovendo opere di beneficenza a favore di associazioni o come nel caso della prima puntata, a favore di Rebecca Onori, ragazza affetta dalla rara Sindrome di Aicardi.

Rubrica importante anche quella dedicata ad Expo Universale 2023 ideato e organizzato da Liberato Mirenna, Presidente della WIO, che si terrà il 16, 17 e 18 giugno a Roma nelle vie adiacenti il Laghetto dell’EUR con il Patrocinio del Municipio Roma IX, manager Expo Italia la stessa Carmen Morello che in ogni puntata di Artinscena promuove le attività culturali e di spettacolo che si svolgeranno durante la tre giorni e le aziende eccellenze italiane che ne faranno parte e che esporranno i propri prodotti e servizi.

Ospiti della prima puntata che andrà in onda il 21 marzo: Giuly Faraone giovane e bella allieva attrice, Don Luigi Trapelli, il prete degli artisti, Avvocato Lucia Mele, che parlerà del suo libro ‘Non sarò più la tua vittima’, Lino Sansone manager artisti, Marianna Mazzei e Daniele Tonelli in arte Tonels della Spc Sound, Graziella Marcone della Gracy Eventi e agente per Expo Italia e direttrice artistica di Miss Expo Italia, Massimiliano Giangrossi fashion designer, Yvonne Scarrozza de La Voce dell’Essere.

Le prime due puntate sono state registrate nei bellissimi studi televisivi di Gold Tv, ma dalla terza puntata Artinscena cambia location, verrà registrato dal Teatro Giulanco di San Cesareo, in quanto la Carmen Morello Production ha raggiunto un accordo di partnership con il Comune di San Cesareo, sempre pronto a promuovere arte e cultura.

Per info e partecipazioni sponsor e artisti contattare l’ufficio marketing della Carmen Morello Production a cura di Antonella Filoni al n. 3347937738 e-mail: cmpevents.production@gmail.com.