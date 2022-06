Afghanistan: arrivati aiuti Emirati per terremoto

All’interno del ponte aereo diretto dal Presidente Al Nahyan gli Emirati Arabi Uniti inviano aiuti alimentari urgenti

In attuazione delle direttive dello sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presidente degli Emirati Arabi Uniti, è stato allestito un ponte aereo per fornire soccorso alle vittime del terremoto in Afghanistan.



Lo ha annunciato l’agenzia di stampa “WAM“.

All’alba del 24 giugno, Abu Dhabi ha inviato un aereo con a bordo 30 tonnellate di generi alimentari urgenti per le vittime del terremoto in Afghanistan, avvenuto a 44 km a sud-est della città afgana di Khost, attraverso la Fondazione Khalifa bin Zayed Al Nahyan per le opere umanitarie e l’Autorità della Mezzaluna Rossa, e in coordinamento logistico con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Questo soccorso congiunto tra le istituzioni umanitarie è una continuazione dell’approccio caritatevole degli Emirati e serve ad aiutare le persone colpite, i poveri e i bisognosi in vari Paesi al fine di consolidare il valore della donazione illimitata che ha caratterizzato gli Emirati Arabi Uniti negli ultimi cinquant’anni.

Più di 1.500 persone sono state uccise, più di 2.000 sono rimaste ferite e centinaia di case sono state danneggiate dal terremoto che ha provocato frane in Afghanistan questa settimana.