Aerospazio, la Campania allo IAC di Parigi

Il DAC, unico fra i distretti italiani presenti

Riceviamo e pubblichiamo.

È unanimemente considerato il principale evento spaziale globale al mondo. È l’International Astronautical Congress 2022, che si svolge a Parigi da domenica 18 a giovedì 22 settembre presso il Paris Convention Centre.

E DAC c’è, unico fra i distretti italiani, con una delegazione guidata da Luigi Carrino.

Racconta il Presidente del Distretto Aerospaziale della Campania:

Stiamo incontrando numerose realtà del settore, sia di tipo industriale che appartenenti al mondo della ricerca scientifica in questo evento di fondamentale rilievo organizzato dal Centre National d’Études Spatiales (CNES), membro della IAF dal 1981.

Parigi ha ospitato il primo IAC di sempre nel 1950, poi nel 1963 e, infine, nel 1982. Nel 2012, quando il Distretto Aerospaziale della Campania, come network scientifico e tecnologico era stato appena costituito, la rassegna si è svolta anche a Napoli, a testimoniare la rilevanza del settore aerospaziale regionale, tra i più importanti per fatturato e per numero di dipendenti.

A Parigi si sono dati appuntamento circa seimilacinquecento i delegati, per oltre duecento cinquanta espositori.

Ribadisce il Presidente Carrino:

È un’occasione eccezionale per riunire tutte le comunità spaziali, accanto al fiorente ecosistema globale e alle start-up, agli imprenditori, ai laboratori, ai ricercatori e ai produttori che potrebbero essere coinvolti in attività spaziali o trarne beneficio.

Quest’anno particolare attenzione viene rivolta agli studenti e ai giovani professionisti, mondo al quale il DAC dedica da sempre uno speciale impegno.