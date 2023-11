A Tradate (VA) il nuovo progetto innovativo di formazione lavoro

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Un progetto unico, un modello da replicare su scala regionale: quello promosso dall’Agenzia Formativa della Provincia di Varese e dall’Associazione Italiana Pressure Equipment AIPE è uno straordinario progetto formativo che mira a istruire futuri operatori meccanici specializzati in saldatura e giunzione dei componenti, fornendo loro specifiche competenze tecniche.

AIPE e l’Agenzia Formativa sono due realtà importanti per la nostra regione perché da una parte viene rappresentata l’eccellenza del Made in Italy nella produzione di apparecchiature in pressione, anche molto attenta alla sostenibilità ambientale, e dall’altra troviamo un’istituzione che si impegna da sempre a fornire una formazione di qualità ai giovani, preparandoli al mondo del lavoro.

L’inaugurazione di questo nuovo laboratorio è un’occasione importante per promuovere la formazione professionale in un settore strategico per l’economia lombarda, ma è anche un segnale importante di fiducia nel futuro, un segnale che ci dice che la Lombardia è una regione che investe nella formazione e nelle competenze.