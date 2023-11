Ultras ricordano Maradona all’esterno stadio intitolato al grande Diego

Il 25 novembre, a 3 anni dalla scomparsa del campione, flashmob con torce alla mano per illuminare la notte di Napoli

Atalanta – Napoli non sarà una gara normale per il popolo azzurro: il match del 25 novembre assume, infatti, un significato particolare per ogni amante della squadra partenopea.

Esattamente 3 anni fa si spegneva Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi, idolo incontrastato di Napoli. La città partenopea si appresta a ricordare il proprio eroe e simbolo.

Il suo ricordo è indelebile e batte fortissimo nel cuore di tutti i tifosi napoletani. A tre anni dalla scomparsa, Napoli celebra ancora una volta Diego Armando Maradona.

Appuntamento allo stadio intitolato al Pibe de Oro. A partire dalle ore 21:00 è in programma la celebrazione dell’ex campione argentino con una ‘torciata’ in suo ricordo.

Un evento che richiamerà migliaia di tifosi del Napoli come ogni anno subito dopo il match che gli azzurri disputeranno a Bergamo.

A comunicarlo sono gli ultras partenopei, promotori dell’iniziativa per il secondo anno consecutivo, che hanno annunciato un grande flashmob con torce alla mano per illuminare la notte di Napoli e per commemorare la scomparsa di Diego Armando Maradona.

Gli ultras invitano tutti i tifosi a presentarsi all’esterno dello stadio che oggi porta il nome del Pibe de Oro.