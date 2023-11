Femminicidio di Giulia e di tutte le altre, lutto regionale in Toscana

L’annuncio di Giani, che ha invitato gli enti locali toscani a esporre le bandiere a mezz’asta e listate a lutto

Dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin e alla vigilia della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Toscana proclama per domani, venerdì 24 novembre, una giornata di lutto regionale per ricordare il dramma di tutte le donne che hanno perso la vita per mano di un uomo.

Ha spiegato il Presidente Eugenio Giani, che ha invitato formalmente gli enti locali ad aderire: