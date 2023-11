A Livorno tappa conclusiva confronto con territori su crescita digitale

Appuntamento il 6 novembre all’auditorium del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Sarà Livorno ad ospitare la terza e ultima tappa di presentazione della nuova Agenda Digitale della Regione Toscana, la serie di incontri per un confronto con i territori sulla crescita digitale.

L’incontro si svolgerà lunedì 6 novembre, alle ore 9:00, presso l’auditorium del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, via Roma 234.

Ci stiamo dotando di strumenti nuovi per ridurre ancora il divario digitale che esiste nei territori e tra i cittadini della nostra regione. Gestione sicura dei dati e competenze digitali sono la nostra priorità.

Il Presidente della Regione Eugenio Giani e l’Assessore regionale all’innovazione, Stefano Ciuoffo, illustrano così le finalità degli incontri di condivisione dell’Agenda Digitale con il territorio.

L’Assessore Ciuoffo porterà i saluti istituzionali della Regione, mentre per il Comune di Livorno sarà presente il Sindaco Luca Salvetti. Per la Provincia interverrà la Presidente Sandra Scarpellini e per CISPEL Confservizi il Presidente Nicola Perini.

I contenuti dell’Agenda Digitale saranno illustrati da Gianluca Vannuccini, direttore della direzione sistemi informativi.

Si parlerà anche della Toscana dei dati, dei servizi digitali di qualità, dei saperi, delle infrastrutture digitali e della cybersicurezza.

Programma

Per maggiori informazioni e approfondimenti è a disposizione la pagina web: https://agendadigitale.toscana.it