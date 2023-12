A Geppino Croce il Premio Solco Maggiore 2023 ‘Sapori in campo’

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è tenuta venerdì 15 dicembre presso l’Agriturismo Porta Sirena di Paestum (SA), la V edizione del ‘Premio Solco Maggiore’, l’appuntamento annuale ideato dall’Organizzazione di Produttori della Piana del Sele ‘Solco Maggiore’, che, proprio quest’anno ha festeggiato i dieci anni dal primo riconoscimento ufficiale.

Antonio Vocca, Direttore generale della OP Solco Maggiore, ha evidenziato:

Ampio spazio è stato dedicato alle quattro categorie di premi:

– Premio Solco Maggiore 2023 ‘Sapori in campo’ conferito allo chef contadino Geppino Croce, per essere riuscito ad onorare la propria terra, il Cilento, riproponendo antiche ricette e sapori dimenticati con fare rispettoso e delicato.

Ne è un esempio il ‘viccio’, antico pane cilentano degustato dagli ospiti a inizio serata accompagnato dal cavolfiore della Piana del Sele.

Lo chef Croce, nel momento della premiazione, ha raccontato:

Il viccio era il pane dei contadini. Era il primo pane sfornato e assaporato, una sorta di test in un’epoca in cui non esistevano i termometri per il controllo della temperatura del forno.

Si portava in campagna e si condivideva con la forza lavoro.