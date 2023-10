A Gaetano Stella il Premio Nassiriya per la Pace

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Teatro Kamaraton di Camerota (SA) ha ospitato uno degli eventi culturali più significativi dell’anno: il Premio Internazionale Nassiriya per la Pace, giunto alla sua decima edizione.

A dare il via alla manifestazione, organizzata dall’associazione culturale Elaia, è stato il concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare diretta dal Maestro Maggiore Pantaleo Leonfranco Cammarano, originario di Camerota ed un monologo sulla pace dell’attore Gaetano Stella.

Esempio di come, attraverso l’arte, si possa trasmettere il coraggio, la forza di lottare e di non arrendersi mai.

Autore, attore e regista. Per aver dimostrato di possedere, oltre alle indiscusse doti artistiche anche grande umanità e generosità. Per aver trasmesso messaggi di speranza a chi affronta le difficoltà della vita.

Questa la motivazione coniata dal Direttivo del Premio.

Ha dichiarato il regista Stella:

La serata è stata anche un tributo speciale a Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista di soli 24 anni, ucciso a Napoli il 31 agosto 2023.

La madre, Daniela Di Maggio, presente all’evento, nel suo toccante intervento, ha sottolineato l’inderogabile necessità di rivedere le pene previste dalla legislazione dei minori, specie se recidivi.

A seguire la testimonianza di Zakia Seddiki, moglie dell’Ambasciatore Luca Attanasio, ucciso nel 2021 nella Repubblica Democratica del Congo.

Un concerto delle grandi occasioni che ha visto in scaletta marce militari e pezzi di musica classica – sinfonica.

La Banda dell’Aeronautica Militare come ha ricordato il primo cittadino Mario Scarpitta si è esibita anche nel corso dell’ultima serata della 73a edizione del Festival di Sanremo.

Ha dichiarato Vincenzo Rubano, Presidente del Premio Internazionale Nassiriya per la Pace:

Un concerto di altissimo livello con musicisti di fama internazionale. La musica è uno strumento straordinario per costruire ponti, per veicolare messaggi di pace e di speranza.

La musica è di tutti e pone tutti sullo stesso piano, è un linguaggio universale, senza proprietari, senza barriere, senza confini.

Non potevamo trovare modo migliore per aprire questa decima edizione del Premio che vogliamo dedicare a Giovanbattista Cutolo, un giovane musicista ucciso per una banalissima lite tra ragazzi.